Akif Ertugay hayatını kaybetti! Ünlü isimler yasa boğuldu

Müzik sektörünün duayen isimlerinden prodüksiyon amiri Akif Ertugay hayatını kaybetti. Ertugay'ın ölümü sevenlerini ve ünlüler dünyasını yasa boğdu.

Müzik dünyasının tanıdığı isimlerinden Akif Ertugay, yaşamını yitirdi. Prodüksiyon amiri olan Ertugay, kalp krizi nedeniyle hayata veda etti.

Aylin Aslım, Gonca Vuslateri, Yeşim Salkım ve Işın Karaca gibi isimlerde yaşadıkları üzüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.Akif Ertugay, yarın İzmir Torbalı Ayrancılar Egekent 4 Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak.

Gonca Vuslateri sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; 'Hoşça kal canımız' ifadelerini kullandı.

