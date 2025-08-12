BIST 10.983
DOLAR 40,73
EURO 47,50
ALTIN 4.367,01
HABER /  GÜNCEL

İclal Aydın kuzenini kaybetti...

İclal Aydın kuzenini kaybetti...

2020'de İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremde yeğenlerini kaybeden oyuncu-yazar İclal Aydın, aldığı acı haberle bir kez daha yıkıldı.

Abone ol

Aynı gün hayata merhaba diyen ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz, beş yıl önce İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremde hayatını kaybetmişti. Deprem onları hem hayattan kopardı hem de hayallerini yarım bıraktı. Çınar'ın gözü göklerdeydi, pilot olmak istiyordu. Sayra ise hayat kurtarmak için doktor olmayı hayal ediyordu... Cenaze töreninde ikizler için gözyaşları sel olmuştu...

"DÜNYA ÜZERİNDE TESELLİNİN OLMADIĞI BİR AN"

Oyuncu  ve yazar İclal Aydın kuzeni Tülin Alpgündüz'ün vefat eden ikizleri Sayra ve Çınar için Instagram hesabından yürek yakan bir paylaşım yapmıştı:

"Nasıl anlatılır, nasıl yazılır bilemiyorum. Anneleri Tülin çocukluğumuzda oyunlar kurduğumuz, kalabalık yaz tatillerimizde koyun koyuna uyuduğumuz kuzenim. Cumartesi öğleden sonra 'çocukların sesini duymuşlar, yaşıyorlarmış' haberi geldi kardeşimden. Dünyalar bizim oldu. Sonra umutlu ve sevinçli bir bekleyiş başladı. Gece oluyor, saatler geçiyor. Bütün aile birbirimize soruyoruz. Yeni bir haber var mı?"
"Sonra... Sonrasını biliyorsunuz. Sessizliğin içindeki kabulleniş. Depremin ilk dakikasından bu yana kimlerle konuştum, neler olup bitti bulanık bir rüya gibi şu anda. Çok umutluyduk çok. Ailem, arkadaşlarımız, komşularımız, hiç tanışmadığımız insanlar, bütün ülke. Birlikte dua ettik, birlikte ağladık. Birlikte umutlandık. Yavrularımız cennettedir biliyorum. Dünya üzerinde tesellinin olmadığı bir an bu. İzmir depreminde yavrularımızla beraber hayatını kaybeden canlara rahmet kalana sabır ver Allah'ım."

ÖNCEKİ HABERLER
Akif Ertugay hayatını kaybetti! Ünlü isimler yasa boğuldu
Akif Ertugay hayatını kaybetti! Ünlü isimler yasa boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile görüştü: 'Liderler zirvesine hazırız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile görüştü: 'Liderler zirvesine hazırız'
İstanbul'da özel uçak paniği iniş takımları açılmayınca...
İstanbul'da özel uçak paniği iniş takımları açılmayınca...
CHP lideri Özgür Özel: Devlet Bahçeli'nin açıklaması son derece kıymetli
CHP lideri Özgür Özel: Devlet Bahçeli'nin açıklaması son derece kıymetli
Memur-Sen’den hükümetin zam teklifine sert tepki: "Reddediyoruz"
Memur-Sen’den hükümetin zam teklifine sert tepki: "Reddediyoruz"
Uraloğlu: Türkiye’nin 5. Bölgesel Havalimanı yolda
Uraloğlu: Türkiye’nin 5. Bölgesel Havalimanı yolda
Garanti BBVA Filo, Garanti BBVA Mobil'den dijital araç kiralama hizmetini devreye aldı
Garanti BBVA Filo, Garanti BBVA Mobil'den dijital araç kiralama hizmetini devreye aldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den okul kıyafetleri hakkında açıklama! Özel işaret, baskı ve desen olmayacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den okul kıyafetleri hakkında açıklama! Özel işaret, baskı ve desen olmayacak
Komisyona katılmayan İYİ Parti'nin kontenjanı 3 partiye dağıtıldı
Komisyona katılmayan İYİ Parti'nin kontenjanı 3 partiye dağıtıldı
TFF'den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba'ya görev
TFF'den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba'ya görev
Halep'te Suriye ordusu ile YPG arasında silahlı çatışma
Halep'te Suriye ordusu ile YPG arasında silahlı çatışma
AK Partili Mehmet Metiner köşe yazılarına ara verdiğini açıkladı
AK Partili Mehmet Metiner köşe yazılarına ara verdiğini açıkladı