CHP'li isim partisini topa tutup istifa etti: ''Her şey 'mış' gibi yapılıyor''

CHP'li isim partisini topa tutup istifa etti: ''Her şey 'mış' gibi yapılıyor''

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer, başkan yardımcılığı, CHP meclis üyeliği ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye hizmet etmek amacıyla CHP'den göreve talip olduğunu belirtti.

Soruşturmanın yapıldığı günden bu yana zor bir süreç yaşadığını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Yaşadığım bu süreçte travmadan dolayı psikolojim bozuldu. Bundan sonraki süreçte faydalı olamayacağımı düşündüğüm için belediye meclis üyeliği ve başkan yardımcılığından istifa ediyorum. Aynı zamanda CHP üyeliğinden de istifa ediyorum. Çünkü bu zor günümde yanımda yer almayan destek çıkmayanların şöyle ki, bana İl Başkanlığı tarafından gönderilen avukatın adımı bile bilmemesi bana sorumsuzluk geldi. Cezaevinden çıkalı bir haftaya yaklaşmasına karşın hala şahsımı İl Başkanı'nın bile arayıp sormaması davasına inandığım CHP üyesi olarak çok düşündürücü geldi. Ben aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi İl Meclis üyesiyim. Söylemek istediklerim bunlarla da kısıtlı değil. Ziyaretime gelen bazı milletvekilleri adımı dahi bilmiyordu.

Her şeyin 'mış' gibi yapılıyor olması beni çok üzdü.

Tüm bu nedenler şahsımı çok üzdüğünden ve psikolojimin bozulması nedeniyle istifa yolunu seçtiğimi tüm kamuoyuna bildiririm."

Özer, Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda 4 Temmuz'da gözaltına alınarak tutuklanmış, 7 Ağustos'ta adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

