Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınıyla büyük zarar gören Çanakkale'de basın toplantısı düzenledi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Burada Çanakkale'deki yangınların tamamen kontrol altına alındığını belirten Yerlikaya, soğutma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Yerlikaya söndürme çalışmalarına 489 kara, 16 hava aracının görev aldığını söyledi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Tamamen yerleşim alanlarının olumsuz etkilendiğini bildirdi. 

Yardımlara katılanlara da teşekkür eden Bakan Yerlikaya, hastanede tedavisi devam eden şahısların da durumlarının iyi olduğunu kaydetti. 

"TOPLAM 2 BİN 220 VATANDAŞIMIZ GÜVENLİ YERLERE TAHLİYE EDİLDİ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerçekleştirilen tahliyelere ilişkin ise şöyle dedi:

Çanakkale'deki orman yangınlarında soğutma çalışmaları devam ediyor. 13 noktadan, 1983 vatandaşımız kara yolundan, 237 vatandaşımız deniz yolundan, toplam 2220 vatandaşımız güvenli yerlere tahliye edildi.

