Bayraktar TB2’lerin Hırvatistan’da test uçuşları başladı. Teslimatla birlikte iki komuta merkezi, kontrol istasyonları ve simülatörler de envantere girdi.

Türkiye’nin milli ve özgün olarak geliştirdiği ilk SİHA Bayraktar TB2, sınırları aşarak yeni bir ülkenin ordusunda görev almaya başladı. Avrupa Birliği ülkesi Hırvatistan, 2024’te imzalanan 91 milyon dolarlık anlaşmanın ardından satın aldığı 6 Bayraktar TB2’nin test uçuşlarına resmen başladı.

Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, X hesabından yaptığı açıklamada, Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri personelinin Baykar Eğitim Merkezi’ndeki kapsamlı eğitimini tamamladığını duyurdu. Eğitim sürecinin ardından ilk test uçuşlarının ülke topraklarında başladığını belirten Anusic, denemelerin hem gece hem gündüz süreceğini vurguladı.

ORMAN YANGINLARINDA DA DEVREDE OLACAK

Bakan, Bayraktar TB2’lerin sınır güvenliği, keşif-gözetleme ve orman yangınlarıyla mücadelede kritik rol oynayacağını, ayrıca ordunun operasyonel kabiliyetini önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

BÜTÜN GÖZLER TÜRK SİHA'SINDA

Geçtiğimiz günlerde, Bayraktar TB2 Hırvat halkının karşısına ilk kez resmi bir törende çıktı. Başkent Zagreb’deki askeri geçit töreninde sergilenen TB2, büyük ilgi topladı. Hırvatistan Savunma Bakanlığı, operatörler ve teknisyenlerin Türkiye’deki eğitim sürecini başarıyla tamamladığını açıkladı.

BİR SİHA'DAN DAHA FAZLASI

Hırvatistan ile imzalanan 91 milyon dolarlık sözleşme, 6 SİHA platformu ile birlikte şunları içeriyor:

2 komuta merkezi

1 komuta ve kontrol istasyonu

Simülatörler

Yer izleme ve hava sahası yönetim istasyonları

4 bin saate kadar uçuş için yedek parçalar

KEŞİF, TAARRRUZ, GÜVENLİK VE YANGINLARDA KULLANACAKLAR

Hırvatistan ordusunun Bayraktar TB2’leri; keşif faaliyetleri, hassas taarruz operasyonları, hudut güvenliği ve orman yangınlarıyla mücadelede kullanacağı bildirildi.

İlk partideki sistemler iki ayrı komuta merkezine dağıtılacak ve muharebe görevleri için silah sistemleriyle donatılacak.

DERSİ TÜRKİYE'DE ALIYORLAR

Hırvat operatörler, Türkiye’deki eğitim programıyla TB2’nin teknik özelliklerini ve gelişmiş kabiliyetlerini öğrenmeye devam ediyor.

Bayraktar TB2’nin teslimatı, Hırvatistan’ın son yıllardaki en büyük askeri modernizasyon hamlelerinden biri olarak kayda geçti.