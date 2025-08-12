BIST 10.955
DOLAR 40,74
EURO 47,59
ALTIN 4.386,63
HABER /  GÜNCEL

Murat Kurum: Çanakkale'de 22 bağımsız bölüm ağır hasarlı

Murat Kurum: Çanakkale'de 22 bağımsız bölüm ağır hasarlı

Çanakkale'de meydana gelen orman yangınının bilançosunu açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 105 binada 160 bağımsız bölümün incelendiğini ve bunlardan 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu söyledi.

Abone ol

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayarak yerleşim yerlerine kadar ilerledi..

Kontrol altına alınan yangında merkez Dardanos bölgesinde birçok ev ve araba yandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı duyurdu.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

105 binada 160 bağımsız bölümün incelendiğini belirten Kurum, 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu açıkladı.

22 BAĞIMSIZ BÖLÜM AĞIR HASARLI

Çalışmaların başlayacağını da söyleyen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Çanakkale Merkez Dardanos'ta meydana gelen yangının ardından hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık.

105 binada 160 bağımsız bölümü inceledik. 10 binada bulunan; 10'u konut, 11'i ticarethane ve 1'i depo olmak üzere 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.

Çanakkale'de de çalışmalarımıza hiç vakit kaybetmeden başlayacak, vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz.

ÖNCEKİ HABERLER
Yurt genelinde sıcak ve rüzgarlı bir hava hakim olacak
Yurt genelinde sıcak ve rüzgarlı bir hava hakim olacak
Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altında
Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altında
Bayraktar TB2’lerin Hırvatistan’da test uçuşları başladı
Bayraktar TB2’lerin Hırvatistan’da test uçuşları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan ve Türkiye stratejik ortak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan ve Türkiye stratejik ortak
Hac kurası için kayıtlar 5 Eylül'de bitecek! Kaydı yenilemeyen katılamayacak
Hac kurası için kayıtlar 5 Eylül'de bitecek! Kaydı yenilemeyen katılamayacak
CHP'li isim partisini topa tutup istifa etti: ''Her şey 'mış' gibi yapılıyor''
CHP'li isim partisini topa tutup istifa etti: ''Her şey 'mış' gibi yapılıyor''
Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor
Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor
Real Madrid kalecisi Courtois'dan Galatasaray'a manidar yanıt!
Real Madrid kalecisi Courtois'dan Galatasaray'a manidar yanıt!
İclal Aydın kuzenini kaybetti...
İclal Aydın kuzenini kaybetti...
Akif Ertugay hayatını kaybetti! Ünlü isimler yasa boğuldu
Akif Ertugay hayatını kaybetti! Ünlü isimler yasa boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile görüştü: 'Liderler zirvesine hazırız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile görüştü: 'Liderler zirvesine hazırız'
İstanbul'da özel uçak paniği iniş takımları açılmayınca...
İstanbul'da özel uçak paniği iniş takımları açılmayınca...