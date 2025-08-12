Murat Kurum: Çanakkale'de 22 bağımsız bölüm ağır hasarlı

Çanakkale'de meydana gelen orman yangınının bilançosunu açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 105 binada 160 bağımsız bölümün incelendiğini ve bunlardan 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu söyledi.

Abone ol

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayarak yerleşim yerlerine kadar ilerledi..

Kontrol altına alınan yangında merkez Dardanos bölgesinde birçok ev ve araba yandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı duyurdu.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

105 binada 160 bağımsız bölümün incelendiğini belirten Kurum, 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu açıkladı.

22 BAĞIMSIZ BÖLÜM AĞIR HASARLI

Çalışmaların başlayacağını da söyleyen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Çanakkale Merkez Dardanos'ta meydana gelen yangının ardından hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık.

105 binada 160 bağımsız bölümü inceledik. 10 binada bulunan; 10'u konut, 11'i ticarethane ve 1'i depo olmak üzere 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.

Çanakkale'de de çalışmalarımıza hiç vakit kaybetmeden başlayacak, vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz.