Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda şehit ve gazi aileleri dinlenecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 19 Ağustos Salı günü toplanacak. Bu toplantıda şehit yakınları ve gazilerimizin ailelerini dinleyecegiz" dedi.

Terörsüz Türkiye hedefi için Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri üçüncü kez bir araya geldi. Komisyon üyeleri, komisyonun çalışmasına yönelik önerilerini yazılı ve sözlü olarak toplantıda iletti. Komisyonun gelecek haftalara ilişkin yol haritası oluşturuldu.

Komisyonun dördüncü toplantısını 19 Ağustos Salı günü saat 14.00'de yapacak.

Komisyonda şehit ve gazi aileleri dinlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Bektaş da komisyona davet edilecek.