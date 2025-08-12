BIST 10.955
DOLAR 40,74
EURO 47,59
ALTIN 4.386,63
HABER /  GÜNCEL

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda şehit ve gazi aileleri dinlenecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda şehit ve gazi aileleri dinlenecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 19 Ağustos Salı günü toplanacak. Bu toplantıda şehit yakınları ve gazilerimizin ailelerini dinleyecegiz" dedi.

Abone ol

Terörsüz Türkiye hedefi için Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri üçüncü kez bir araya geldi. Komisyon üyeleri, komisyonun çalışmasına yönelik önerilerini yazılı ve sözlü olarak toplantıda iletti. Komisyonun gelecek haftalara ilişkin yol haritası oluşturuldu.

Komisyonun dördüncü toplantısını 19 Ağustos Salı günü saat 14.00'de yapacak.

Komisyonda şehit ve gazi aileleri dinlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Bektaş da komisyona davet edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kremlin'den Azerbaycan'a tehdit: Askeri operasyon başlatabiliriz
Kremlin'den Azerbaycan'a tehdit: Askeri operasyon başlatabiliriz
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı
Murat Kurum: Çanakkale'de 22 bağımsız bölüm ağır hasarlı
Murat Kurum: Çanakkale'de 22 bağımsız bölüm ağır hasarlı
Yurt genelinde sıcak ve rüzgarlı bir hava hakim olacak
Yurt genelinde sıcak ve rüzgarlı bir hava hakim olacak
Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altında
Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altında
Bayraktar TB2’lerin Hırvatistan’da test uçuşları başladı
Bayraktar TB2’lerin Hırvatistan’da test uçuşları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan ve Türkiye stratejik ortak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan ve Türkiye stratejik ortak
Hac kurası için kayıtlar 5 Eylül'de bitecek! Kaydı yenilemeyen katılamayacak
Hac kurası için kayıtlar 5 Eylül'de bitecek! Kaydı yenilemeyen katılamayacak
CHP'li isim partisini topa tutup istifa etti: ''Her şey 'mış' gibi yapılıyor''
CHP'li isim partisini topa tutup istifa etti: ''Her şey 'mış' gibi yapılıyor''
Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor
Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor
Real Madrid kalecisi Courtois'dan Galatasaray'a manidar yanıt!
Real Madrid kalecisi Courtois'dan Galatasaray'a manidar yanıt!
İclal Aydın kuzenini kaybetti...
İclal Aydın kuzenini kaybetti...