Balıkesir Sındırgı'da depremde yıkılan binanın sahibi tutuklandı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda şehit ve gazi aileleri dinlenecek

Yurt genelinde sıcak ve rüzgarlı bir hava hakim olacak

CHP'li isim partisini topa tutup istifa etti: ''Her şey 'mış' gibi yapılıyor''