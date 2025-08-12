Şamil Tayyar’dan Now TV’ye tepki: Haber doğru değil

Gazeteci Şamil Tayyar, doğup büyüdüğü İslahiye’den gelen “Evsiz kalan depremzedenin çocuklarını aldılar” başlıklı Now TV haberine sert tepki gösterdi. Tayyar, olayın araştırılması sonucu haberde anlatılanların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Tayyar’ın paylaştığı bilgilere göre, evi az hasarlı olmasına rağmen depremzedeye konteyner, fon bütçesinden nakit destek, gıda yardımı ve İŞKUR kapsamında iş imkânı sağlandı. Ancak konteynerin bir ay sonra 50 bin liraya satıldığı, sosyal medyada paylaşıldığı ve kişinin hırsızlık ile yaralama gibi 15 ayrı suçtan sabıkası bulunduğu ortaya çıktı.

Kaymakamlığın tüm uyarılarına rağmen çocuklarını okula göndermeyen, yardımları satarak savurduğu belirtilen baba nedeniyle ergenlik çağındaki çocuklar sokakta perişan durumda kaldı. İstismar riski üzerine kaymakamlık, çocukları devlet korumasına aldı.

Tayyar, “Devlete teşekkür etmek yerine sorumsuzluğa prim vermek yakışmadı” ifadeleriyle haberdeki iddiaları yalanladı.