BIST 10.955
DOLAR 40,75
EURO 47,66
ALTIN 4.390,14
HABER /  POLİTİKA

Mehmet Sevigen'den CHP'li Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katılacak iddiası

Mehmet Sevigen'den CHP'li Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katılacak iddiası

Eski devlet bakanlarından CHP'li Mehmet Sevigen, tv100 canlı yayınında CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa ettiğini iddia etti.

Abone ol

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa ettiği iddiası ortaya atıldı.

Eski bir CHP'li milletvekili ile telefonda konuşan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, aldığı bilgileri Başak Şengül ile Doğru Yorum programında canlı yayında aktardı.

Sevigen, “CHP’ye çok emek vermiş bir arkadaşım aradı. Özlem Çerçioğlu’nun bugün istifa ettiğini ve partiden 3 tane belediye başkanı ile AK Parti’ye geçeceğini söylediler” dedi.

Aynı zamanda Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, tv100 editörü Sinan Kalaycı'ya yaptığı özel açıklamada, ''Yuvaya döneceğim'' ifadeleriyle CHP'den AK Parti'ye geçeceğini duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Bursa'da seyir halindeki kamyon cayır cayır yandı
Bursa'da seyir halindeki kamyon cayır cayır yandı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu!
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu!
Robin van Persie: Fenerbahçe fırsatçılık yaptı
Robin van Persie: Fenerbahçe fırsatçılık yaptı
Netanyahu, Gazze'de kısmi bir anlaşmaya kapıyı kapattıklarını söyledi
Netanyahu, Gazze'de kısmi bir anlaşmaya kapıyı kapattıklarını söyledi
Jose Mourinho: Avrupa Ligi, kazanabileceğimiz bir turnuva
Jose Mourinho: Avrupa Ligi, kazanabileceğimiz bir turnuva
Bakan Yerlikaya: Çanakkale’de elektrik verilmeye başlandı
Bakan Yerlikaya: Çanakkale’de elektrik verilmeye başlandı
Şamil Tayyar’dan Now TV’ye tepki: Haber doğru değil
Şamil Tayyar’dan Now TV’ye tepki: Haber doğru değil
Balıkesir Sındırgı'da depremde yıkılan binanın sahibi tutuklandı
Balıkesir Sındırgı'da depremde yıkılan binanın sahibi tutuklandı
Zelenski: Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşmak imkansız
Zelenski: Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşmak imkansız
İstanbullular dikkat! Meteoroloji peş peşe uyardı!
İstanbullular dikkat! Meteoroloji peş peşe uyardı!