Mehmet Sevigen'den CHP'li Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katılacak iddiası

Eski devlet bakanlarından CHP'li Mehmet Sevigen, tv100 canlı yayınında CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa ettiğini iddia etti.

Eski bir CHP'li milletvekili ile telefonda konuşan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, aldığı bilgileri Başak Şengül ile Doğru Yorum programında canlı yayında aktardı.

Sevigen, “CHP’ye çok emek vermiş bir arkadaşım aradı. Özlem Çerçioğlu’nun bugün istifa ettiğini ve partiden 3 tane belediye başkanı ile AK Parti’ye geçeceğini söylediler” dedi.

Aynı zamanda Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, tv100 editörü Sinan Kalaycı'ya yaptığı özel açıklamada, ''Yuvaya döneceğim'' ifadeleriyle CHP'den AK Parti'ye geçeceğini duyurdu.