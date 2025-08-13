BIST 10.955
Bursa'da seyir halindeki kamyon cayır cayır yandı

Bursa'da seyir halindeki kamyon cayır cayır yandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Bursa'nın Orhangazi ilçesi sınırlarında seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, İstanbul'dan Bursa istikametine giden Ramazan Altıntop yönetimindeki kargo kamyonu, Orhangazi çıkışı yakınlarında, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede kamyonu sararken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan otoyolun Bursa gidiş istikameti tekrar trafiğe açıldı.

Kamyonun kasasında boya malzemelerinin olduğu öğrenildi.

