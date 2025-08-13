BIST 10.955
DOLAR 40,73
EURO 47,65
ALTIN 4.391,14
HABER /  SPOR

Beşiktaş, St. Patrick's ile karşılaşacak: Kartal'da eksik var mı?

Beşiktaş, St. Patrick's ile karşılaşacak: Kartal'da eksik var mı?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

Abone ol

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka yarın saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek. Karşılaşma HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen siyah-beyazlı futbol takımı, sahasında da kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Tammy Abraham, ilk maçta "hat trick" yaptı

Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, St. Patrick's ile oynanan ilk maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Karşılaşmanın ilk yarısında, 29 dakikada üç gol bularak "hat trick" yapan Abraham, taraftarlarından tam not aldı.

Bu sezon oynadığı 3 maçta 4 gol kaydeden İngiliz futbolcu, St. Patrick's ile oynanacak rövanşta da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in en büyük kozlarından biri.

Beşiktaş tam kadro

Siyah-beyazlı takımda, St. Patrick's maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş, İrlanda temsilcisi karşısında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.

Beşiktaş, nasıl tur atlar?

Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip.

İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek.

Siyah-beyazlıların 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek.

Öte yandan alacağı dört farklı her yenilgide Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek.

Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde rakipleri belli oldu

Siyah-beyazlı takımın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu.

Beşiktaş, play-off turunda Astana (Kazakistan)-Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi.

Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta mide bulandıran görüntü! Bir müddet kebap yiyemeyeceksiniz...
Kahramanmaraş'ta mide bulandıran görüntü! Bir müddet kebap yiyemeyeceksiniz...
Avrupa’da Nutella krizi! Türkiye’ye alternatif arıyorlar
Avrupa’da Nutella krizi! Türkiye’ye alternatif arıyorlar
16 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 29 tutuklama
16 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 29 tutuklama
İstanbul Valiliği duyurdu! 3 ilçede denize girmek yasaklandı
İstanbul Valiliği duyurdu! 3 ilçede denize girmek yasaklandı
Ordu'da dehşet! Sesi duyan telefona sarılıp haber verdi
Ordu'da dehşet! Sesi duyan telefona sarılıp haber verdi
Muğla'da iki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulundu
Muğla'da iki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulundu
Binyamin Netanyahu: Filistinlileri zorla çıkarmıyoruz, ancak ayrılmalarına izin veriyoruz
Binyamin Netanyahu: Filistinlileri zorla çıkarmıyoruz, ancak ayrılmalarına izin veriyoruz
16 ilde operasyon 29 şüpheli tutuklandı
16 ilde operasyon 29 şüpheli tutuklandı
Mehmet Sevigen'den CHP'li Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katılacak iddiası
Mehmet Sevigen'den CHP'li Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katılacak iddiası
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Bursa'da seyir halindeki kamyon cayır cayır yandı
Bursa'da seyir halindeki kamyon cayır cayır yandı