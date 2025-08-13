BIST 10.955
Kahramanmaraş'ta mide bulandıran görüntü! Bir müddet kebap yiyemeyeceksiniz...

Kahramanmaraş'ta bir kebapçıda kaydedilen görüntüler mide bulandırdı. Görüntülerde, çalışanın ekmeğin içine kebap ve salatayı çıplak elle doldurduğu, tezgahın üstünün kirliği olduğu görüldü.

Kahramanmaraş'ta bir kebapçıda çekilen görüntüler, Hindistan'ı arattı. Kebapçıda hijyen kurallarına neredeyse hiç uyulmaması pes dedirtti.

ÇIPLAK ELLE ETİ EKMEĞİN İÇİNE KOYDU

Çalışanın, eti ve salatayı ekmeğin içine çıplak elle koyduğu görüldü. Ayrıca tırnaklarının ve tezgahın da çok pis olması dikkatlerden kaçmadı. O anlara ait görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

