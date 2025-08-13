Özlem Çerçioğlu iddiası olay Whatsapp mesajları düştü! Barış Pehlivan verdi

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu partisi CHP'den istifa etti. Bu gelişme dün gece ortaya çıkarken, bugün ortalık karıştı. Gazeteci Barış Pehlivan Whatsapp mesajları yayınladı. Bu arada Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye 14 Ağustos'ta katılacağı iddia edildi.

Ankara kulisleri Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP'li üç belediye başkanının AK Parti'ye geçeceği haberleri ile çalkalanıyor. İddia olarak ortaya atılan gelişme doğrulandı. Topuklu Efe' lakaplı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 3 ilçe belediye başkanı 14 Ağustos’ta AK Parti’ye katılacak.

Özlem Çerçioğlu'nun rozetini de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı söyleniyor.

Whatsapp mesajları düştü

Özlem Çerçioğlu'nun CHP'yi sarsan istifası konuşulurken bu kez ortaya WhatsApp konuşmaları düştü. Özlem Çerçioğlu'nun personelinden de CHP üyeliğinden istifa etmelerini istediği öne sürüldü. Gazeteci Barış Pehlivan, Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının WhatsApp konuşmalarından kare paylaştı. Barış Pehlivan'ın gündeme oturan twiti şöyle:

Barış Pehlivan yerel medyanın istifaya ilişkin iddialarını da X hesabından paylaştı. İddiasına göre muhtarlar da baskı altına alındı.

