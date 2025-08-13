BIST 10.963
81 ilde artık zorunlu olacak! Resmi Gazete’de yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeler, özellikle kentsel altyapıyı güçlendirmeyi, sosyal donatıları artırmayı ve afetlere hazırlık kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yeni imar yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, büyük ölçekli konut projelerinde kreş ve aile sağlığı merkezi yapımını zorunlu hale getirirken, parkların afet toplanma ve müdahale alanları olarak düzenlenmesine imkan tanıyor. Bu değişikliklerle, kentlerin sosyal donatı ve afetlere hazırlık altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Parklara afet ve sağlık altyapısı

NTV'nin haberine göre değişiklik kapsamında, parklar afetlere karşı daha işlevsel hale getiriliyor. 5 bin metrekare ve üzeri parklarda, olası bir afet durumunda kullanılmak üzere yer altında kanalizasyon, mekanik, elektrik ve haberleşme altyapısı oluşturulacak. Ayrıca, itfaiye biriminin talebi doğrultusunda yangın muslukları ve helikopter iniş alanları da yapılabilecek. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerdeki parklara, kamuya ait sağlık tesisleri kurulmasına da imkan tanınıyor.

Kreş ve sağlık merkezi zorunluluğu

Yönetmelik, büyük ölçekli konut projelerine yeni sorumluluklar yüklüyor. Yapı inşaat alanı 15 bin metrekareden büyük ve bağımsız bölüm sayısı 150'den fazla olan projelerde, 0-66 aylık çocukların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla müstakil gündüz bakımevi yapılması zorunlu kılındı. Benzer şekilde, yapı inşaat alanı 25 bin metrekareden ve bağımsız bölüm sayısı 250'den fazla olan konut ve ticaret projelerinde ise müstakil bir binada aile sağlığı merkezi kurulması şart koşuluyor.

Yeni düzenleme, imar planlarının iptali nedeniyle plansız kalan parsellerdeki mevcut iskanlı yapılar için de kolaylık sağlıyor. Artık, bu parsellerdeki binalarda tadilat yapılmasına olanak tanınarak, yapıların güncellenmesi ve iyileştirilmesi süreçleri hızlandırılacak.

