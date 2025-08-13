BIST 10.963
ÖSYM duyurdu! Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 13 Temmuz'da gerçekleştirilen 2025 MEB-AGS, 2025 AGS ve 2025 ÖABT sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Türkiye'de öğretmenlik mesleğine girişte önemli bir dönüm noktası olan Akademi Giriş Sınavı ile birlikte, öğretmen atamalarında Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı sona ermiş oldu.

Bu yıl ilk kez uygulanan yeni sistemle, 10 bin öğretmen adayı Milli Eğitim Akademisi'nde istihdam edilecek. Bundan sonraki süreçte öğretmen olmak veya okullarda yöneticilik yapmak isteyenlerin, akademide eğitim alması zorunlu olacak.

