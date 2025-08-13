BIST 10.963
DOLAR 40,74
EURO 47,74
ALTIN 4.400,07
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

Türkiye'de en çok konut satılan il belli oldu! TÜİK'in verileri...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'de en çok konut satılan il belli oldu! TÜİK'in verileri...

Türkiye genelinde konut satışı sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artarak 142 bin 858 oldu.İstanbul, 23 bin 152 ile temmuzda en çok konutun satıldığı il oldu.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,4 artışla 142 bin 858'e çıktı.

İstanbul, 23 bin 152 ile temmuzda en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 12 bin 491 konut satışıyla Ankara, 7 bin 815 ile İzmir takip etti.

Konut satışı sayısının en az olduğu iller

Konut satışı sayısının en az olduğu iller ise 58 konutla Ardahan, 93 konut ile Bayburt ve 103 konutla Hakkari olarak sıralandı.

Konut satışları ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 834 bin 751 olarak gerçekleşti.

ÖNCEKİ HABERLER
3 kadından birinde miyom var! Prof. Mesut Polat kanama belirtisine dikkat çekti
3 kadından birinde miyom var! Prof. Mesut Polat kanama belirtisine dikkat çekti
Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kasasına giren paraya bakın
Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kasasına giren paraya bakın
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Özlem Çerçioğlu iddiası olay Whatsapp mesajları düştü! Barış Pehlivan verdi
Özlem Çerçioğlu iddiası olay Whatsapp mesajları düştü! Barış Pehlivan verdi
İş Bankası ve Acıbadem, Bayındır Hastaneleri'nde stratejik ortaklığa gitti
İş Bankası ve Acıbadem, Bayındır Hastaneleri'nde stratejik ortaklığa gitti
81 ilde artık zorunlu olacak! Resmi Gazete’de yayımlandı
81 ilde artık zorunlu olacak! Resmi Gazete’de yayımlandı
MediaMarkt'tan özel çekiliş kampanyası
MediaMarkt'tan özel çekiliş kampanyası
Küresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde 10,7 milyon oldu
Küresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde 10,7 milyon oldu
İzmir'deki orman yangınında son durum! Dün başlamıştı
İzmir'deki orman yangınında son durum! Dün başlamıştı
Beyaz Saray'dan 'Zelenskiy' açıklaması! Trump ve Putin baş başa görüşecek!
Beyaz Saray'dan 'Zelenskiy' açıklaması! Trump ve Putin baş başa görüşecek!
Fenerbahçe'nin Feyenoord galibiyeti Hollanda basınında: Kadıköy cehennemi
Fenerbahçe'nin Feyenoord galibiyeti Hollanda basınında: Kadıköy cehennemi
Zelenskiy: Donbas'tan ayrılmayacağız
Zelenskiy: Donbas'tan ayrılmayacağız