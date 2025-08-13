BIST 10.973
Balıkesir'de yeni deprem oldu! Panik yarattı, AFAD'dan açıklama var

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu depremin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor. İlçede saat 11.11'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.11'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

