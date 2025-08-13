Balıkesir'de yeni deprem oldu! Panik yarattı, AFAD'dan açıklama var

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu depremin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor. İlçede saat 11.11'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 8,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.