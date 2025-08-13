BIST 10.941
Kriz kapıda! Çeşme'den sonra şimdi de Terkidağ'da durum fena

Tekirdağ'da kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle baraj ve göletlerdeki su seviyesi azaldı. Çeşme'de de düşen su seviyesi nedeniyle günlük su kesintileri yapılıyor.

Yazır Göleti'nde yüzde 4'e gerileyen su seviyesi nedeniyle balıklar yaşam mücadelesi veriyor.

Tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluştu. Su çekilmesiyle ortaya çıkan alanlarda otlar ve çamur tabakası dikkati çekiyor.

Daha önce de aşırı sıcaklık nedeniyle kuruyan Muratlı ilçesindeki Yeşilsırt Göleti'nde oksijensiz kalan balıklar telef olmuştu.

Aynı bölgede Bıyıkali Göleti'nin de su seviyesi yüzde 5'e kadar düşmüştü.

