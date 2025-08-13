BIST 10.941
Yapı Kredi Portföy'den fon seçiminde yatırımcılara dijital destek

Yapı Kredi Portföy, yatırımcıların kendi risk profillerine ve yatırım tercihlerine uygun yatırım fonlarını kolayca seçmelerine destek olmak amacıyla geliştirdiği Fon Asistanım'ı hizmete sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kullanıcı dostu arayüzü ve yönlendirici yapısıyla dikkati çeken uygulama, yatırımcıların risk değerini ve yatırım alışkanlıklarını analiz eden kısa bir anketle çalışıyor.

Söz konusu anketin sonucunda, yatırımcının ilgisini çekebilecek fonlar listelenerek kişiye özel bir deneyim sunuluyor.

Böylece yatırımcılar hem kendi finansal profillerine uygun alternatifleri kolayca keşfedebiliyor hem de yatırım yolculuklarında daha bilinçli adımlar atabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, yatırımcıların fonlara erişimini daha da kolaylaştırmak ve doğru fon seçimini desteklemek amacıyla uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

Peker, yatırımcıların ihtiyaçlarına özel çözümler sunma vizyonuyla dijitalleşme adımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini aktardı.

"Birçok kanaldan bilgilendirici içerikler de sunuyoruz"

Yeni uygulamalarıyla yatırım fonlarına erişim sürecini daha sade, anlaşılır ve kullanıcı dostu bir deneyime dönüştürdüklerine dikkati çeken Peker, "Fon Asistanım ile yatırımcılar, yalnızca birkaç soruya yanıt vererek kendilerine uygun fon seçeneklerine ulaşabiliyor." ifadelerini kullandı.

Fon Asistanım'ın yanı sıra yatırım kararlarında yol gösterici olabilmek için birçok kanaldan bilgilendirici içerikler de sunduklarını anlatan Peker, şunları kaydetti:

"Örneğin, YouTube'daki Yatırım Dünyam kanalımızda aylık varlık dağılım önerilerimizi paylaşıyor, internet sitemizden ulaşabilecekleri Aylık Fon Bültenleri ile yatırımcılara güncel fon bilgilerini sağlıyoruz. Ayrıca, farklı kanallardan sağladığımız içerikler aracılığıyla da finansal okuryazarlığın gelişimine katkıda bulunuyoruz.

Sosyal medya hesaplarımız üzerinden ise hem yatırımcılarımıza mevcut fonlara dair bilgilendirmeler yapıyor hem de gelecekte sunacağımız yenilikleri onlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Son olarak Fon Asistanım ile hem dijitalleşme sürecini daha ileri taşıyoruz hem de finansal okuryazarlığın yaygınlaşmasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de yatırımcıların bilgiye dayalı, bilinçli ve güvenli kararlar verebilmesini desteklemeye devam edeceğiz."

