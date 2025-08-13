BIST 10.950
EMEKLİ

SGK 'müjde' diyerek duyurdu! Onlar da emekli promosyonu alabilecek

Anadolu Ajansı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de ikamet edenlerin de banka promosyonu alabileceğini duyurdu.

Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de ikamet edenler de banka promosyonu alabilecek.

SGK'nin, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Almanya ve Bulgaristan'dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek.

Başvuru için aylık almakta olduğunuz T.C. Ziraat Bankası şubesine uğramayı unutmayın."

