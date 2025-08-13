BIST 10.950
DOLAR 40,74
EURO 47,74
ALTIN 4.398,06
HABER /  GÜNCEL

Şimşek'ten büyüme açıklaması: 'Üç çeyrektir sanayide artış!'

Şimşek'ten büyüme açıklaması: 'Üç çeyrektir sanayide artış!'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Şimşek, " Dönemsel bazda üç çeyrektir artan sanayi üretimi, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 7,3 büyüdü. Sanayideki bu görünümün yanı sıra inşaat ve hizmetlerdeki olumlu seyir, ikinci çeyrekte yıllık büyümenin güçlendiğine işaret ediyor. ifadelerini kullandı.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Şimşek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde

Dönemsel bazda üç çeyrektir artan sanayi üretimi, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 7,3 büyüdü. Sanayideki bu görünümün yanı sıra inşaat ve hizmetlerdeki olumlu seyir, ikinci çeyrekte yıllık büyümenin güçlendiğine işaret ediyor.

Haziranda 18,9 milyar dolar gerçekleşen yıllık cari açığın, ikinci çeyrekte milli gelire oranını yaklaşık yüzde 1,3 öngörüyoruz. Güçlü ihracat ve turizm gelirleri ile artan avro/dolar paritesi cari dengeyi destekliyor.

Azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyonla birlikte iyileşen yurtiçi finansal koşulların önümüzdeki dönemde ekonomik aktiviteye katkı sağlamasını öngörüyoruz.

Cari açığın milli gelire oranının sınırlı artmasını ancak yıl sonunda yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Arda Güler son maçta göz kamaştırdı İspanya'da manşetlere taşındı 'büyücü' dediler
Arda Güler son maçta göz kamaştırdı İspanya'da manşetlere taşındı 'büyücü' dediler
Erzurum'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü
Erzurum'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü
AJet'in yeni bir uçağı daha İstanbul'a geldi
AJet'in yeni bir uçağı daha İstanbul'a geldi
Etikette artık 'ölüm' yazacak! Yeni düzenleme geliyor
Etikette artık 'ölüm' yazacak! Yeni düzenleme geliyor
Yapı Kredi Portföy'den fon seçiminde yatırımcılara dijital destek
Yapı Kredi Portföy'den fon seçiminde yatırımcılara dijital destek
Kriz kapıda! Çeşme'den sonra şimdi de Terkidağ'da durum fena
Kriz kapıda! Çeşme'den sonra şimdi de Terkidağ'da durum fena
Konut satışlarında tüm zamanların en yüksek ikinci temmuz ayı verisi
Konut satışlarında tüm zamanların en yüksek ikinci temmuz ayı verisi
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'de tercih yapacaklara "son gün" uyarısı
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'de tercih yapacaklara "son gün" uyarısı
Hepsi kuru yemişçide bulundu! Mide bulandırdı
Hepsi kuru yemişçide bulundu! Mide bulandırdı
Tümgeneral Davut Ala'dan dikkat çeken paylaşım! "Arkadan konuşan şerefsizlere hitaben"
Tümgeneral Davut Ala'dan dikkat çeken paylaşım! "Arkadan konuşan şerefsizlere hitaben"
Hakan Fidan YPG/PKK'ya duyurum dedi çağrı yaptı: Oyunbozanlar devrede
Hakan Fidan YPG/PKK'ya duyurum dedi çağrı yaptı: Oyunbozanlar devrede
Şile yolunda feci kaza! Yelda öğretmen hayatını kaybetti
Şile yolunda feci kaza! Yelda öğretmen hayatını kaybetti