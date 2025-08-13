BIST 10.941
DOLAR 40,74
EURO 47,79
ALTIN 4.407,62
HABER /  GÜNCEL

Erzurum'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü

Erzurum'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü

Erzurum'da otomobilin takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Nasuh Akura (26) idaresindeki 61 ACK 930 plakalı otomobil, Erzurum-Tortum kara yolu Karagöbek Mahallesi girişinde refüje çarptıktan sonra takla attı.

Otomobil, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada araçtan fırlayarak yola savrulan sürücü ile beraberindeki Gülseda Onay (18) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Onay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Akura da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
AJet'in yeni bir uçağı daha İstanbul'a geldi
AJet'in yeni bir uçağı daha İstanbul'a geldi
Etikette artık 'ölüm' yazacak! Yeni düzenleme geliyor
Etikette artık 'ölüm' yazacak! Yeni düzenleme geliyor
Yapı Kredi Portföy'den fon seçiminde yatırımcılara dijital destek
Yapı Kredi Portföy'den fon seçiminde yatırımcılara dijital destek
Kriz kapıda! Çeşme'den sonra şimdi de Terkidağ'da durum fena
Kriz kapıda! Çeşme'den sonra şimdi de Terkidağ'da durum fena
Konut satışlarında tüm zamanların en yüksek ikinci temmuz ayı verisi
Konut satışlarında tüm zamanların en yüksek ikinci temmuz ayı verisi
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'de tercih yapacaklara "son gün" uyarısı
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'de tercih yapacaklara "son gün" uyarısı
Hepsi kuru yemişçide bulundu! Mide bulandırdı
Hepsi kuru yemişçide bulundu! Mide bulandırdı
Tümgeneral Davut Ala'dan dikkat çeken paylaşım! "Arkadan konuşan şerefsizlere hitaben"
Tümgeneral Davut Ala'dan dikkat çeken paylaşım! "Arkadan konuşan şerefsizlere hitaben"
Hakan Fidan YPG/PKK'ya duyurum dedi çağrı yaptı: Oyunbozanlar devrede
Hakan Fidan YPG/PKK'ya duyurum dedi çağrı yaptı: Oyunbozanlar devrede
Şile yolunda feci kaza! Yelda öğretmen hayatını kaybetti
Şile yolunda feci kaza! Yelda öğretmen hayatını kaybetti
Türkiye onların peşindeydi! Gürcistan'da yakayı ele verdiler
Türkiye onların peşindeydi! Gürcistan'da yakayı ele verdiler
Pegasus'tan yurt dışına ucuz bilet kampanyası! 5 eurodan başlıyor
Pegasus'tan yurt dışına ucuz bilet kampanyası! 5 eurodan başlıyor