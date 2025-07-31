Promosyon miktarları güncellendi! En yüksek promosyon hangi bankada? İşte banka banka promosyon miktarları...

Temmuz ayında maaşlarına zam alan milyonlarca emekli, şimdi de bankaların sunduğu promosyon tekliflerine odaklandı. Emeklilere ek gelir sağlayan bu promosyonlar, bankalar arasında adeta bir yarışa dönüştü. Vatandaşlar en yüksek ödemeyi yapan bankayı araştırırken, kamu ve özel bankalar güncel rakamları tek tek açıklamaya başladı. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Hangi şartlarda ödeme alınıyor? İşte emeklilerin merakla beklediği promosyon listesi ve tüm detaylar...