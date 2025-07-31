Promosyon miktarları güncellendi! En yüksek promosyon hangi bankada? İşte banka banka promosyon miktarları...
Türkiye'de milyonlarca emekli, temmuz maaşlarına gelen zamla birlikte gözlerini promosyonlara çevirdi. Bankalar tarafından emeklilere ek gelir gibi ödenen banka promosyonlarındaki son durum merak edildi. Peki, en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte merak edilen detaylar...
Temmuz ayında maaşlarına zam alan milyonlarca emekli, şimdi de bankaların sunduğu promosyon tekliflerine odaklandı. Emeklilere ek gelir sağlayan bu promosyonlar, bankalar arasında adeta bir yarışa dönüştü. Vatandaşlar en yüksek ödemeyi yapan bankayı araştırırken, kamu ve özel bankalar güncel rakamları tek tek açıklamaya başladı. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Hangi şartlarda ödeme alınıyor? İşte emeklilerin merakla beklediği promosyon listesi ve tüm detaylar...
DENİZBANK
DenizBank "Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2025 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
QNB
Banka internet sitesinde "15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü" ifadelerini kullanıyor.
YAPIKREDİ
Banka sitesinde yaptığı açıklamada "1 Mart 2025 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir." ifadelerini kullanıyor.