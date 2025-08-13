Togg'un sedan modeli T10F yola çıkıyor! Tarih resmen duyuruldu
Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg'un sedan modeli olan Togg T10F'in satış tarihi resmi olarak duyuruldu.
Türkiye'de büyük satış rakamlarına ulaşan doğuştan elektrikli, yerli ve milli otomobil Togg'da SUV'den sonra sedan modelinin satışı da başlıyor.
Son model teknoloji
WLTP standartlarına göre 600 kilometreye kadar menzil sunan T10F, yalnızca 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor. 0’dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede ulaşan model, 218 beygir gücüne sahip elektrikli motoruyla performans konusunda da iddialı.
T10F’in iç tasarımı da teknolojiyle şekillendirildi. Araçta 12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı ile birlikte toplamda 41,3 inçlik bir dijital ekran alanı bulunuyor.
Dijital kokpit, hızlı mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası gibi teknolojilerle donatılan araç, sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.