BIST 10.950
DOLAR 40,74
EURO 47,74
ALTIN 4.398,06
HABER /  MEDYA

Cemre Baysel ve Murat Yıldırım "Güller ve Günahlar" dizisinde buluşuyor...

Cemre Baysel ve Murat Yıldırım "Güller ve Günahlar" dizisinde buluşuyor...

Kanal D’nin başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı yeni dizisinin adı “Güller ve Günahlar” oldu. Eylülde yayınlanacak dizi, güçlü hikâyesi, derin karakterleri ve çarpıcı dram örgüsüyle şimdiden izleyicide büyük merak uyandırdı.

Abone ol

Kanal D’nin heyecan yaratan yeni sezon yapımlarının detayları belli olmaya başladı. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’i Kanal D ekranına döndürecek dizinin adı “Güller ve Günahlar” oldu. Nazlı Heptürk’ün yapımcılığındaki, Deniz Can Çelik rejisiyle eylül ayında ekran yolculuğuna çıkacak olan dizi, hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran başarılı işinsanı Serhat’ın (Murat Yıldırım), eşi Berrak’ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle alt üst olan dünyasını konu alacak. Serhat’ın yolunun fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep’le (Cemre Baysel) kesişmesiyle ikili kendilerini aynı fırtınanın içinde sürüklenirken bulacak.

ZEYNEP’İN ÇALGICI BABASI ARİF

NGM imzalı iddialı “Güller ve Günahlar” ekibinin 25 Ağustos’ta İstanbul’da sete çıkması planlanıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunun belli olan diğer isim Ahmet Saraçoğlu oldu.

“Yaprak Dökümü” başta olmak üzere birçok unutulmaz dizide rol alan Saraçoğlu, Zeynep’in düğün çalgıcısı olan emekçi babası Arif’e hayat verecek. “Güller ve Günahlar”ın hikâyesinde ikiz çocuklarının annesi olan 18 yıllık eşi Berrak’ın ihanetiyle sarsılan işinsanı Serhat, bir kaza yaşayacak. Serhat, aklındaki soruların yanıtını ararken gecekondu semtinde yaşayan çiçekçi Zeynep’le tanışacak. Serhat, Zeynep’le bir anlaşma yapmak zorunda kalacak.

BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞLERDİ

Murat Yıldırım, 2006 yılında “Fırtına”, 2007’de ise “Asi” ile Kanal D’nin yüzlerinden biri olmuş, her iki dizi de izleyicilerden büyük ilgi görmüştü. Cemre Baysel ise 2021’de Kanal D’deki beğeni toplayan “Baht Oyunu” dizisindeki performansıyla hafızalara kazınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şimşek'ten büyüme açıklaması: 'Üç çeyrektir sanayide artış!'
Şimşek'ten büyüme açıklaması: 'Üç çeyrektir sanayide artış!'
Arda Güler son maçta göz kamaştırdı İspanya'da manşetlere taşındı 'büyücü' dediler
Arda Güler son maçta göz kamaştırdı İspanya'da manşetlere taşındı 'büyücü' dediler
Erzurum'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü
Erzurum'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü
AJet'in yeni bir uçağı daha İstanbul'a geldi
AJet'in yeni bir uçağı daha İstanbul'a geldi
Etikette artık 'ölüm' yazacak! Yeni düzenleme geliyor
Etikette artık 'ölüm' yazacak! Yeni düzenleme geliyor
Yapı Kredi Portföy'den fon seçiminde yatırımcılara dijital destek
Yapı Kredi Portföy'den fon seçiminde yatırımcılara dijital destek
Kriz kapıda! Çeşme'den sonra şimdi de Terkidağ'da durum fena
Kriz kapıda! Çeşme'den sonra şimdi de Terkidağ'da durum fena
Konut satışlarında tüm zamanların en yüksek ikinci temmuz ayı verisi
Konut satışlarında tüm zamanların en yüksek ikinci temmuz ayı verisi
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'de tercih yapacaklara "son gün" uyarısı
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'de tercih yapacaklara "son gün" uyarısı
Hepsi kuru yemişçide bulundu! Mide bulandırdı
Hepsi kuru yemişçide bulundu! Mide bulandırdı
Tümgeneral Davut Ala'dan dikkat çeken paylaşım! "Arkadan konuşan şerefsizlere hitaben"
Tümgeneral Davut Ala'dan dikkat çeken paylaşım! "Arkadan konuşan şerefsizlere hitaben"
Hakan Fidan YPG/PKK'ya duyurum dedi çağrı yaptı: Oyunbozanlar devrede
Hakan Fidan YPG/PKK'ya duyurum dedi çağrı yaptı: Oyunbozanlar devrede