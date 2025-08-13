BIST 10.950
DOLAR 40,74
EURO 47,74
ALTIN 4.398,06
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

MEB'den 81 ilde özel okullara "sıkı denetim" talimatı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MEB'den 81 ilde özel okullara "sıkı denetim" talimatı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ve diğer öğretim programlarına uygun şekilde hazırlanarak dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının özel okullarda okutulup okutulmadığı konusunda gerekli takibin yapılmasına yönelik il milli eğitim müdürlüklerine talimat verdi.

Abone ol

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden, tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 3 Ocak'ta Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle özel öğretim kurumlarında ders kitabı kullanımına ilişkin yeni düzenlemelere gidildiği anımsatıldı.

Okullar tarafından ders kitabı adı altında hiçbir ücret alınmayacağına ilişkin düzenleme doğrultusunda, Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının özel okullarda kullanılması zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.

MEB onaylı ücretsiz ders kitaplarının kullanılmasının yanı sıra eğitim ücreti dahil bütün ücretlerin okul tarafından belirlenerek ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bakanlık, bu hususlarda ihmali bulunan özel okulların tespiti için yürütülen denetimlerin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da aynı hassasiyetle devam ettirilmesine ve faaliyet gösteren tüm özel okulların konuya ilişkin bilgilendirilmesine yönelik il milli eğitim müdürlüklerine talimat verdi.

Bakanlıkça onaylanan ders kitapları dışında...

Bu kapsamda, özel okullarda Bakanlıkça onaylanan ders kitapları dışında ders kitabı kullanılamayacak, yemek, kahvaltı, etüt, servis gibi diğer bütün hizmetlerin ücretleri okul tarafından belirlenerek ilan edilecek ve öğrenci kayıt sözleşmelerinde bu hizmetlere yer verilecek, velilere sunulan tüm hizmetlerin de belgeye dayalı yapılması gerekecek.

Diğer yandan özel okullarda hizmet alım yoluyla ya da doğrudan sunulacak tüm hizmetlerin ücretleri, yönetmelik hükümleri gereğince okula ait hesaplar üzerinden ödenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Osmaniye'de arazöz devrildi: 1 işçi şehit oldu, 4 işçi yaralandı
Osmaniye'de arazöz devrildi: 1 işçi şehit oldu, 4 işçi yaralandı
Ali Mahir Başarır'dan Muhittin Böcek'e ziyaret
Ali Mahir Başarır'dan Muhittin Böcek'e ziyaret
Çorum'da çocuklar, sattıkları limonatadan kazandıkları 10 bin 660 lirayı Filistinli akranlarına bağışladı
Çorum'da çocuklar, sattıkları limonatadan kazandıkları 10 bin 660 lirayı Filistinli akranlarına bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yarın partimize yeni katılımlar olacak' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yarın partimize yeni katılımlar olacak' açıklaması
Antalyaspor, Arjantinli futbolcu Giannetti'yi transfer etti
Antalyaspor, Arjantinli futbolcu Giannetti'yi transfer etti
Balıkesir'de depremde evleri zarar görenler için konteynerler kuruluyor
Balıkesir'de depremde evleri zarar görenler için konteynerler kuruluyor
Mersin'de ormanlık alanda yangın çıktı
Mersin'de ormanlık alanda yangın çıktı
Trump-Putin zirvesi öncesi İngiltere'den AB liderlerine uyarı
Trump-Putin zirvesi öncesi İngiltere'den AB liderlerine uyarı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı paylaştı! Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı geliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı paylaştı! Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı geliyor
Fatih Karagümrük'te Marcel Licka'dan Galatasaray açıklaması
Fatih Karagümrük'te Marcel Licka'dan Galatasaray açıklaması
İsrail'de askeri atama krizi giderek tırmanıyor
İsrail'de askeri atama krizi giderek tırmanıyor
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor mu? Olay iddia için ilk açıklama geldi
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor mu? Olay iddia için ilk açıklama geldi