GÜNCEL

Okul öncesi velilere kötü haber! Servislere zam yolda

Okul öncesi velilere kötü haber! Servislere zam yolda

Aileler yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanırken servisçilerden de zam talebi geldi.

İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren okul servisleri yeni eğitim-öğretim yılından önce zam taleplerini açıkladı.

Ankara'da yüzde 50 zam talep edilirken İstanbul'da oran yüzde 35 oldu. Ankaralı servisçiler yılbaşında zam alamadıkları için yüzde 50'lik taleplerinin olduğunu söyledi.

Ne kadar olacak?

0-3 kilometrede 16 bin 475 liradan 25 bin 118 liraya çıkacak. 3-6 km öğrenci taşıma ise 18 bin 450 liradan 27 bin 675 liraya yükselecek.

Veliler, okul tercihlerini yaparken maliyet ve zaman tasarrufu nedeniyle mesafeye dikkat etse de servisçilerin istedikleri tutarlar yüksek bulunuyor.

Servis aracı sahipleri de geçinemediklerini ve zammın gerekli olduğunu söylüyor. Borç taksitlerini ödeyemediklerini dile getiren servisçiler, kendilerinin de çocukları olduğu ve okula gönderdiklerini, bundan dolayı da aynı döngü içinde bulunduklarını söylediler.

Zam oranları konusunda son sözü, belediye meclisleri verecek.

