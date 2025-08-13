BIST 10.944
DOLAR 40,74
EURO 47,70
ALTIN 4.399,10
HABER /  GÜNCEL

THY uçak bakım teknisyeni iş kazasında hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
THY uçak bakım teknisyeni iş kazasında hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki atölyesinde meydana gelen iş kazasında teknisyen Yusuf Altun yaşamını yitirdi.

Abone ol

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teknisyen Yusuf Altun'un iş kazasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Üstün, "İştirak şirketimiz THY Teknik AŞ'nin Sabiha Gökçen Yerleşkesi İniş Takımları Atölyesi'nde bu sabah bir iş kazası meydana gelmiştir. Uzun yıllardır şirketimiz bünyesinde teknisyen olarak çalışan Yusuf Altun olayın ardından ivedi şekilde hastaneye ulaştırılmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Üstün, kazanın ardından kapsamlı bir inceleme başlatıldığını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni Zelanda Başbakanı Luxon: Netanyahu çok ileri gitti, bence aklını kaybetti
Yeni Zelanda Başbakanı Luxon: Netanyahu çok ileri gitti, bence aklını kaybetti
Amed Sportif Faaliyetler, Mbaye Diagne ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Amed Sportif Faaliyetler, Mbaye Diagne ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Beşiktaş'ta ayrılık: Genç oyuncu kiralandı
Beşiktaş'ta ayrılık: Genç oyuncu kiralandı
İrlanda'da ilk kez görüldü ülke genelinde 'biyogüvenlik alarmı' verildi
İrlanda'da ilk kez görüldü ülke genelinde 'biyogüvenlik alarmı' verildi
İzmir'de sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor! Toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi
İzmir'de sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor! Toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi
Okul öncesi velilere kötü haber! Servislere zam yolda
Okul öncesi velilere kötü haber! Servislere zam yolda
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir planı onayladı saldırı başladı
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir planı onayladı saldırı başladı
MEB'den 81 ilde özel okullara "sıkı denetim" talimatı
MEB'den 81 ilde özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Osmaniye'de arazöz devrildi: 1 işçi şehit oldu, 4 işçi yaralandı
Osmaniye'de arazöz devrildi: 1 işçi şehit oldu, 4 işçi yaralandı
Ali Mahir Başarır'dan Muhittin Böcek'e ziyaret
Ali Mahir Başarır'dan Muhittin Böcek'e ziyaret
Çorum'da çocuklar, sattıkları limonatadan kazandıkları 10 bin 660 lirayı Filistinli akranlarına bağışladı
Çorum'da çocuklar, sattıkları limonatadan kazandıkları 10 bin 660 lirayı Filistinli akranlarına bağışladı