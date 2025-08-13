Altın fiyatları resmen uçuyor! İslam Memiş "çok ilginç şeyler olacak" diyerek tarihi söyledi
Altın fiyatları yatırımcının odağında.. Dünü değer kazancı ile kapatan altında bugün de yükseliş devam ediyor. Gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar araştırmaları devam ederken İslam Memiş'ten sürpriz bir açıklama geldi. İşte son fiyatlar...
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 4 bin 384 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 4 bin 395 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın 7 bin 362 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 696 liradan satılıyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını açıklamasıyla beraber dün yüzde 1,6 kayıpla 3 bin 343 dolara gerileyen altının onsu, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 artışla 3 bin 355 dolardan işlem görüyor.
ABD'de ılımlı gelen enflasyon verileri sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimallerinin güçlenmesiyle dolara olan talep azalırken, altın fiyatlarında yükseliş eğilimi görüldü.