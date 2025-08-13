Özgür Özel Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti işine çıldırdı: Yazıklar olsun birlikte gidelim demiş!

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti hamlesi gündeme oturdu. CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu 3 ilçe başkanıyla birlikte yarın AK Parti'ye katılacak. Özlem Çerçioğlu'nun attığı bu son dakika golü CHP lideri Özgür Özel'i çileden çıkardı. Özel, "Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir. Yazıklar olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçeceği ortaya çıkan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na çok sert tepki gösterdi. "Yazıklar olsun" diyen Özgür Özel, 'mertçe' davranamadığını söyledi. Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra açıklamalar yapan Özgür Özel şunları söyledi:

-Aziz İhsan Aktaş'ın Türkiye'de en çok çalıştığı birinci belediye Aydın. Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı belediyeleri içeri tıkın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, yargılanır. Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'li ise suçlu değilse dokunulmaz kabul ettiniz. AK Partilileri ellemiyorlar.

-Günlerdir, Aydın’daki bütün belediye başkanlarımıza ‘Gel beraber gidelim, partiden attırın kendinizi’ demiş. -Efeler İlçe Başkanı'na 'Attır kendini partiden bahanem olsun' denildi, inat ettim atmadım o namussuzu partiden. Sırf bahane vermemek için.

-Efeler İlçe Başkanı'na partimiz aleyhinde dünya kadar açıklama yaptırtıyor. Biz onu disipline atacağız, o da bahane edecek. İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Kemal Bey'in sözünü çiğnememek için. Bizim mertçe tutumumuza karşı yaptıkları bu. Hadi bakalım bundan sonrasını görelim.

-Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir. -Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip...

-CHP adayını yenemeyen Tayyip Erdoğan kelime oyunu yapıyor. Sen Aydın'dan tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta. Üçüncü, dördüncü kez yendik seni.

-Aydın'ı almak ya içeri tıkıl ya partime katıl demekle oluyorsa ben sana ne diyeyim. Bu mertlik? Bir dahakine yine alacağım Aydın'ı. Yazıklar olsun. -Ya içeri atıl, ya AK Parti'ye katıl formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi aydınlatacakmış. AK Parti'nin kara düzeni.

Topuklu Efe lakaplı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etmişti. Özlem Çerçioğlu ile birlikte Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti'ye katılacağı öğrenildi.