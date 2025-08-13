Çanakkale'de orman yangını çıktı! Rüzgar çok fena alevler köylere ilerliyor
Anadolu Ajansı
|
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Elmacık ve Karapınar köyleri istikametine ilerliyor. Vali Toraman da yangına müdahalenin sürdüğünü belirtti. Kentte geçtiğimiz günlerde çıkan yangında evler, araçlar küle dönmüştü.
Çanakkale'de Merkeze bağlı Denizgöründü köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
15
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.
25
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık ve Karapınar köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi.
35
Vali Ömer Toraman, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Çanakkale Merkez Denizgöründü köyü kırsalında çıkan yangına 6 uçak, 5 helikopter ile havadan, 35 arazöz ile karadan müdahale ediliyor." ifadelerini kullandı.
45