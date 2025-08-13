BIST 10.950
EKONOMİ

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 413 bin liraya yükseldi

Ons altın ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi öncesinde yükselişe geçti. KMKTP standart altının kilogramı da bu artıştan etkilendi.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 401 bin liradan tamamlamıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 413 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 417 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 4 milyon 413 bin lira oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 247 milyon 696 bin 575,75 lira, işlem miktarı ise 740,71 kilogram oldu.

TÜM METALLERDE İŞLEM HACMİ

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 335 milyon 400 bin 41,81 lira olarak gerçekleşti.

OSN ALTIN

Ons altın ise günün sonunda 3 bin 365,5 dolara çıktı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 409 lira

Çeyrek altın: 7 bin 477 lira

Cumhuriyet altını: 30 bin 463 lira

Tam altın: 29 bin 908 lira

Yarım altın: 14 bin 954 lira

