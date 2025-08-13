BIST 10.950
Spotify Türkiye'ye yönelik soruşturma genişliyor: 'Cıstak' şarkısı platformdan kaldırıldı

Dünyanın en büyük dijital müzik platformu Spotify'ın İsveç'te bulunan genel merkezinin, Türkiye'de görev yapan editörler hakkında başlattığı soruşturma sonrası 2024’ün en çok dinlenen şarkılarında başı çeken 'Cıstak' platformdan çıkarıldı.

Müzik piyasasının dijital devi Spotify, Türkiye'de yaşanan rüşvet iddiası ile odak noktası oldu. Müzisyenler arasında ayrımcılık yapıldığını savunan bazı sanatçı ve müzik sektörü temsilcileri, çalma listelerindeki görünürlüğün adaletsiz olduğunu savunarak şikayette bulunurken popüler dinleme listelerinin oluşturulmasında rüşvet iddiaları da ortaya atıldı.

Platform yetkilileri, rüşvet iddialarının üzerine harekete geçti.

2024'ÜN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKISI İÇİN KALDIRMA KARARI

Tüm gelişmeler kamuoyunda geniş yankı bulurken 2024’ün en çok dinlenen şarkısı olan "Cıstak", Spotify Türkiye editörleri hakkında açılan incelemenin ardından platformdan kaldırıldı.

Neden kaldırıldığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaldırma kararının, Spotify’ın Türkiye’deki editörleri hakkında başlatılan inceleme sonrası alınması ise gözlerden kaçmadı.

İHBARLAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Platform yetkilileri, uzun süredir devam eden şikayetlerin ardından harekete geçti.

Spotify İsveç genel merkezi de Türkiye editörlerine soruşturma başlattı.

Tartışmaların odağındaki platform hakkında 4 Temmuz'da Rekabet Kurumu da adil rekabet ortamına aykırı davrandığı gerekçesiyle inceleme başlattığını duyurdu.

AÇIKLAMALAR ARDI ARDINA GELDİ

Şikayetçi isimler arasında bazı şarkıcılar da yer aldı.

Sanatçı Aydilge, "Umarım global Spotify Şirketi, Türkiye'deki editörlerini gözden geçirir." şeklinde bir açıklamada bulunurken Oğuzhan Koç ise, "Nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de lütfen destekleyin." ifadelerini kullandı.

