Trump: Putin durmazsa sonuçları ağır olacak

ABD Başkanı Donald Trump, "Putin cuma günü savaşı durdurmayı kabul etmezse ciddi sonuçlarla karşılaşacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos’ta Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Putin’in cuma günü savaşı durdurmayı kabul etmemesi halinde ağır sonuçlarla karşılaşacağını belirtti.

İLK GÖRÜŞME İYİ GEÇERSE, İKİNCİ GÖRÜŞME ZELENSKY VE PUTİN ARASINDA

Trump, görüşmede gerekli yanıtları alamazsa ikinci görüşmenin gerçekleşmeyeceğini söyledi. İlk görüşmenin olumlu geçmesi durumunda, ikinci görüşmenin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile Putin arasında olacağını ve kendisinin de bu görüşmeye katılacağını kaydetti. Trump, Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle yaptığı görüşmeyi ise “10 üzerinden 10” olarak değerlendirdi ve çok dostane geçtiğini belirtti.

ZELENSKY: "PUTİN BLÖF YAPIYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ise Trump ile görüşmesinde Putin’in blöf yaptığını söylediğini ifade etti.

TRUMP: "MEDYA ÇOK HAKSIZ DAVRANIYOR"

Trump ayrıca medyanın yaklaşımını eleştirerek, Truth Social paylaşımında “Putin ile yapacağım görüşme hakkında medya çok haksız davranıyor” ifadelerini kullandı. İlk başkanlık döneminde kabinesine aldığı eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un, görüşmenin ABD’de yapılmasına rağmen “Putin zaten kazandı” dediğini aktaran Trump, medyada çok sayıda sahte haber dolaştığını söyledi. Medyada öne çıkan açıklamaları “sürekli işten çıkarılmış kaybedenler” ve “aptal insanlar” olarak nitelendirdi.

"MEDYADA HASTA VE DÜRÜST OLMAYAN İNSANLAR VAR"

Trump, Rusya ile yapılan olası anlaşmaların medyada olumsuz gösterileceğini, bu kişilerin “hasta” ve “dürüst olmayan” olduğunu ve muhtemelen ülkelerine karşı olumsuz hisler taşıdıklarını belirtti. Öte yandan Trump, kısa süre içinde Avrupalı liderlerle görüşeceğini ve onların anlaşma yapılmasını görmek isteyen kişiler olduğunu kaydetti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in 9 Ağustos’ta İngiltere’de Ukraynalı ve Avrupalı yetkililerle bir araya gelerek, Trump ve Putin’in görüşmesi öncesi “ortak zemini belirlemek” amacıyla temaslarda bulunduğu iddia edildi. Yetkililer, Putin’in Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile 6 Ağustos’ta Ukrayna konulu yaptığı görüşmenin ardından Trump’ın Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerle telefon görüşmeleri yaptığını aktardı.

Trump ve Putin’in 15 Ağustos’ta Alaska’da Ukrayna konusunu görüşmesi bekleniyor.

