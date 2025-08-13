BIST 10.950
DOLAR 40,77
EURO 47,78
ALTIN 4.400,53
GÜNCEL

Yılmaz Özdil'in Özlem Çerçioğlu videosu yeniden gündem oldu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek 3 ilçe başkanıyla birlikte AK Parti’ye katılacağı haberi siyasi kulisleri hareketlendirdi. Gelişmenin ardından, gazeteci Yılmaz Özdil’in geçmiş dönemde yayınlanan bir videosu yeniden gündeme geldi.

Söz konusu videoda Özdil, Çerçioğlu’nu övgü dolu sözlerle anlatarak, “Aydın Belediye Başkanı, ben Ege çocuğuyum gidiyorum, Aydın’ın şekli değişti ya. Harika bir şehir oldu ilçeleriyle beraber. Şahane bir kadın belediye başkanı var topuklu efe. Ya bir defa haber yapın Allah rızası için ya, yok!” ifadelerini kullanmıştı.

Bazı CHP’li isimler ise AK Parti'ye katılım kararı sonrası bu gelişmeye ironik bir dille, “Özdil ne derse tersini yapın” şeklinde yorum yaptı.

