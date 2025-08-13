Alican Uludağ’dan Özlem Çerçioğlu hakkında sert U dönüşü

Gazeteci Alican Uludağ, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek 3 ilçe başkanıyla birlikte AK Parti’ye katılacağı iddiası sonrası, daha önce övgüyle bahsettiği Çerçioğlu hakkında sert ifadeler kullandı.

Abone ol

Uludağ, geçmişte yaptığı bir paylaşımda “Gelecek genel seçimlerde başbakan adayım Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’dur” demişti. Ancak yeni paylaşımında tavrını tamamen değiştirerek, “2009’dan bu yana Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olan Özlem Çerçioğlu, AKP’ye katılacakmış. Aydın’da büyüyen biri olarak bu habere sevindik, umarım katılır. Aydın kendisinden kurtulur” ifadelerini kullandı.

Uludağ, Çerçioğlu’nun görevi süresince ciddi projelere imza atmadığını, ilçeler arası asfalt dahi yapamadığını, bir metre metro ya da tramvay inşa etmediğini savundu. Ayrıca, görevinin ilk yıllarında Aydın’daki Sulupark’taki 200 ağacı kesip yerine fıskiyeli havuz yaptığını da hatırlattı.

CHP’ye yakın bazı isimlerin Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılacağı iddiası sonrası yaşadığı bu fikir değişiklikleri, siyasi kulislerde u dönüşü yorumlarına neden oldu.