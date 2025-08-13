BIST 10.950
DOLAR 40,77
EURO 47,78
ALTIN 4.400,53
HABER /  GÜNCEL

Alican Uludağ’dan Özlem Çerçioğlu hakkında sert U dönüşü

Alican Uludağ’dan Özlem Çerçioğlu hakkında sert U dönüşü

Gazeteci Alican Uludağ, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek 3 ilçe başkanıyla birlikte AK Parti’ye katılacağı iddiası sonrası, daha önce övgüyle bahsettiği Çerçioğlu hakkında sert ifadeler kullandı.

Abone ol

Uludağ, geçmişte yaptığı bir paylaşımda “Gelecek genel seçimlerde başbakan adayım Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’dur” demişti. Ancak yeni paylaşımında tavrını tamamen değiştirerek, “2009’dan bu yana Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olan Özlem Çerçioğlu, AKP’ye katılacakmış. Aydın’da büyüyen biri olarak bu habere sevindik, umarım katılır. Aydın kendisinden kurtulur” ifadelerini kullandı.

Uludağ, Çerçioğlu’nun görevi süresince ciddi projelere imza atmadığını, ilçeler arası asfalt dahi yapamadığını, bir metre metro ya da tramvay inşa etmediğini savundu. Ayrıca, görevinin ilk yıllarında Aydın’daki Sulupark’taki 200 ağacı kesip yerine fıskiyeli havuz yaptığını da hatırlattı.

CHP’ye yakın bazı isimlerin Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılacağı iddiası sonrası yaşadığı bu fikir değişiklikleri, siyasi kulislerde u dönüşü yorumlarına neden oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Yılmaz Özdil'in Özlem Çerçioğlu videosu yeniden gündem oldu
Yılmaz Özdil'in Özlem Çerçioğlu videosu yeniden gündem oldu
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 69 tutuklama
İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 69 tutuklama
Bakan Kurum duyurdu: Sındırgı depreminde 615 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık
Bakan Kurum duyurdu: Sındırgı depreminde 615 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık
İstanbul Başakşehir, Norveç ekibi Viking'i ağırlıyor
İstanbul Başakşehir, Norveç ekibi Viking'i ağırlıyor
Spotify Türkiye'ye yönelik soruşturma genişliyor: 'Cıstak' şarkısı platformdan kaldırıldı
Spotify Türkiye'ye yönelik soruşturma genişliyor: 'Cıstak' şarkısı platformdan kaldırıldı
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 413 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 413 bin liraya yükseldi
AB ülkesi F-35 alımını iptal etti! 'Türkiye'den KAAN alalım'
AB ülkesi F-35 alımını iptal etti! 'Türkiye'den KAAN alalım'
Filistinli vücut geliştirme şampiyonu, İsrail hapishanesinde 30 kilo kaybetti
Filistinli vücut geliştirme şampiyonu, İsrail hapishanesinde 30 kilo kaybetti
'İstifa etti' iddiaları vardı! CHP'den açıklama geldi: Görevden alındılar
'İstifa etti' iddiaları vardı! CHP'den açıklama geldi: Görevden alındılar
Gaziray'da önemli viraj! Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Gaziray'da önemli viraj! Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'de tercih yapacaklara "son gün" uyarısı!
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'de tercih yapacaklara "son gün" uyarısı!