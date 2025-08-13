BIST 10.950
DOLAR 40,77
EURO 47,77
ALTIN 4.403,23
Bakan Tunç duyurdu: Özgür Özel'e soruşturma başlatıldı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç'un açıklamaları şu şekilde;

CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. 

Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır.

Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır.

Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir.

