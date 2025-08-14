AK Parti'ye katılacak 9 belediye! İsmail Saymaz duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partiye yeni katılımlar olacağını söylemişti. Gündemde CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da AK Parti'ye geçeceği iddiaları dolaşırken Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından AK Parti'ye katılacak belediyeleri açıkladı.

Özlem Çerçioğlu – Aydın BŞB Başkanı (CHP)

Mustafa İberya Arıkan – Aydın Söke Bld. Bşk. (CHP)

Malik Ercan – Aydın Yenipazar Bld. Bşk. (CHP)

Osman Yıldırımkaya – AydınSultanhisar Bld. Bşk. (CHP)

Umut Yılmaz – Gaziantep Şehitkamil Bld. Bşk. (CHP)

Yasemin Fazlaca – Yalova Altınova Bld. Bşk. (CHP)

Mustafa Kodal – Isparta Yalvaç Bld. Bşk. (İYİ Parti)

İsmail Akpınar – Aksaray Yeşiltepe Bld. Bşk. (İYİ Parti)

Muammer Yanık – Kastamonu Bozkurt Bld. Bşk. (Bağımsız)

"AK Parti’ye katılacaklardan biri de CHP’den seçilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz. 20 Ocak’ta ihaleye fesat iddiasıyla Yılmaz ve 14 kişiye soruşturma açıldı. Yılmaz, 8 Nisan’da CHP’den ayrıldı. 23 Mayıs’ta Yılmaz’a takipsizlik verildi. Yılmaz, AK Parti’ye geçiyor"

CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklendi.

Çerçioğlu'nun kendinden korktuğunu söyleyen Özel şu ifadeleri kullandı: "Bu Topuklu Efe diye haksız ünvanlar verdiğimiz kişi bunlardan korkarmış. Ya hapse atılacaksın ya AKP'ye katılacaksın, demişler. Aydın'da Nazilli Belediyesi İYİ Parti'den AKP'ye geçince 'O oylar Millet İttifakı'na verildi. Haram olsun' demişti. Ey topuklayan efe, o oylar CHP'ye verildi. Yazıklar olsun. Haram zıkkım olsun.