Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı!

Belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan Ekrem İmamoğlu'nun yeniden hastaneye sevk edildi.Abone ol
19 Mart 2025'te tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun tekrardan sağlık problemi yaşadığı öğrenildi.
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu bel ağrısı sebebiyle yine hastaneye sevk edildi. İmamoğlu'na bel MR'ı çekildiği öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde de hastaneye gitmişti
Ekrem İmamoğlu, 25 Temmuz'da sabah saatlerinde bel ağrısı şikayetiyle, cezaevi yönetimi tarafından sağlık kontrolüne sevk edilmişti.
Silivri Devlet Hastanesi'nde muayene olan İmamoğlu muayenenin ardından cezaevine geri dönmüştü.