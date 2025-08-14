BIST 10.924
DOLAR 40,79
EURO 47,76
ALTIN 4.412,66
HABER /  GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı!

Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı!

Belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan Ekrem İmamoğlu'nun yeniden hastaneye sevk edildi.

Abone ol

19 Mart 2025'te tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun tekrardan sağlık problemi yaşadığı öğrenildi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu bel ağrısı sebebiyle yine hastaneye sevk edildi. İmamoğlu'na bel MR'ı çekildiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde de hastaneye gitmişti

Ekrem İmamoğlu, 25 Temmuz'da sabah saatlerinde bel ağrısı şikayetiyle, cezaevi yönetimi tarafından sağlık kontrolüne sevk edilmişti.

Silivri Devlet Hastanesi'nde muayene olan İmamoğlu muayenenin ardından cezaevine geri dönmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Jadon Sancho'dan Beşiktaş'a yanıt! Taraftar milyonlarca mesaj atmıştı
Jadon Sancho'dan Beşiktaş'a yanıt! Taraftar milyonlarca mesaj atmıştı
Nail'in denizde cesedi bulundu! Meğer son sahile onunla gelmiş
Nail'in denizde cesedi bulundu! Meğer son sahile onunla gelmiş
Türkiye'nin aradığı 14 kişi Gürcistan'da tek tek yakalandı
Türkiye'nin aradığı 14 kişi Gürcistan'da tek tek yakalandı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Trump ile Putin görüşecekti! Felaket alarmı çıktı bölgeden tahliyeler başladı
Trump ile Putin görüşecekti! Felaket alarmı çıktı bölgeden tahliyeler başladı
' Powerbank' kararı! Uçuş sırasında kullanımı yasaklandı
' Powerbank' kararı! Uçuş sırasında kullanımı yasaklandı
Konya'da tüyler ürperten olay! Yatalak kadın eşinin cesedi ile günlerce aynı odada kaldı...
Konya'da tüyler ürperten olay! Yatalak kadın eşinin cesedi ile günlerce aynı odada kaldı...
Gizli ilerliyor, geç belirti veriyor! Geniz kanseri belirtileri neler? Erkeklerde pik yaptı
Gizli ilerliyor, geç belirti veriyor! Geniz kanseri belirtileri neler? Erkeklerde pik yaptı
Süper Lig'de 2. haftanın maçları belli oldu
Süper Lig'de 2. haftanın maçları belli oldu
Ünlü kuruyemişçide skandal görüntü! Böcekler her yeri basmış
Ünlü kuruyemişçide skandal görüntü! Böcekler her yeri basmış
AK Parti'ye katılacak 9 belediye! İsmail Saymaz duyurdu
AK Parti'ye katılacak 9 belediye! İsmail Saymaz duyurdu
CHP'de o süreç resmen başladı! Tarih verildi
CHP'de o süreç resmen başladı! Tarih verildi