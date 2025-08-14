Gizli ilerliyor, geç belirti veriyor! Geniz kanseri belirtileri neler? Erkeklerde pik yaptı

Boynunda fark ettiği şişlik nedeniyle doktora giden 51 yaşındaki İlker Ahmet Tatlıdil, yapılan tetkikler sonucunda nazofarenks (geniz) kanseri olduğunu öğrendi. Tedavi sürecini yöneten Medipol Sağlık Grubu’ndan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Fevzi Sefa Dereköy, “Bu kanser gizli seyri nedeniyle sıklıkla geç teşhis ediliyor. Erken dönemde fark etmek çok kritik” dedi.

Abone ol

51 yaşındaki İlker Ahmet Tatlıdil için her şey boynunda fark ettiği fındık büyüklüğündeki bir şişlikle başladı. Başta masum görünen bu belirti, onu sinsi bir düşman olan geniz kanseri ile tanıştırdı.

Burnun arkasındaki geniz bölgesinde gizlice ilerleyen ve genellikle geç teşhis edilen bu kanser türüne karşı başarılı bir mücadele veren Tatlıdil, Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Fevzi Sefa Dereköy ve ekibinin uyguladığı tedaviyle sağlığına yeniden kavuştu.

DİKKAT EDİLMEZSE ÇOK HIZLI YAYILIYOR

Hastalığın özellikle erkeklerde 10-20 ile 30-50 yaş arasında pik yaptığını belirten Prof. Dr. Dereköy, “Nazofarenks kanseri genellikle boyunda büyüyen lenf nodları, burun tıkanıklığı, işitme kaybı ve baş ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Hastalığın nedeni olarak Epstein-Barr virüsü, tuzlanmış gıdalar ve bazı çevresel faktörler ön plana çıkıyor. Endoskopik muayene ve biyopsi teşhis için çok değerli araçlar. Tedavide ise radyoterapi birinci sırada yer alırken, evreye göre kemoterapi de ekleniyor” dedi. Nazofarenks kanseri özellikle Güney Çin, Güney Asya ve Afrika’da yaygın görüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Dereköy, “Bu kanser, Çin’de erkeklerde en sık rastlanan 5’inci kanser türüyken, Türkiye gibi ülkelerde çok daha az görülür. Ancak dikkat edilmediğinde hızla yayılma potansiyeli yüksek bir hastalıktır” ifadelerini kullandı.

BELİRTİLER KAFA SİNİRLERİNE KADAR İLERLEYEBİLİR

Prof. Dereköy, “Boyunda kitle, burun tıkanıklığı, kanlı burun akıntısı, işitme kaybı, sık orta kulak enfeksiyonları gibi şikayetler en sık rastlanan belirtilerdir. Ancak tümör beynin arka bölgesine doğru büyümeye başladığında, kafa sinirlerine baskı yaparak baş ağrısı, yüz hissizliği, konuşma ve yutma zorlukları gibi daha ciddi nörolojik belirtilere de yol açabilir” dedi.

“BOYNUMDA BEZE ÇIKTI, KANSER OLDUĞUMU ÖĞRENDİM”

Boynunda çıkan fındık büyüklüğündeki şişlik sonrası başlayan kanser sürecini anlatan 51 yaşındaki İlker Ahmet Tatlıdil, “Önce aile hekimine gittim, antibiyotik verildi ama geçmedi. Sonra KBB’ye başvurdum, MR çekildi. Doktor şüpheli görünce biyopsi yapıldı ve sonuçlar çıktığında kanser olduğumu öğrendim. Ailemde böyle bir hastalık yoktu, ilk kez bende çıktı. Yaklaşık 30 yıldır sigara içiyorum, büyük ihtimalle etkisi oldu. Ardından kemoterapi ve 35 ışın tedavisi aldım. Şu an iyileşme sürecindeyim, Sefa Hocam sayesinde tedavi planım başarıyla ilerliyor” şeklinde konuştu.