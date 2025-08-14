BIST 10.924
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi rakibi belli oldu

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda deplasmanda 3-1 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Norveç temsilcisi Viking ile 1-1 berabere kaldı ve adını play-off turuna yazdırdı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan turuncu-lacivertliler, savunma arkasına attığı toplarla ilk 20 dakikada etkili oldu. Söz konusu süreçte golü bulamayan Başakşehir, 34. dakikada Onur Bulut'un kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup duruma düştü. Golün ardından tekrar ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 40. dakikada yeni transferi Davie Selke ile skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci ayrıda oyun kontrolünü sağlayan ve rakibine gol şansı tanımayan Başakşehir, skoru korudu ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Başakşehir, play-off turunda Spartak Trnava (Slovakya)-Universitatea Craiova (Romanya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Avrupa'da 100. gol Selke'den

İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 100. golüne ulaştı.

Turuncu-lacivertli ekibin Avrupa kupalarındaki 100. golünü Davie Selke kaydetti.

Öte yandan yeni transfer Selke, eşleşmenin ilk maçında da 1 gol kaydetmişti.

