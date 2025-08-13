BIST 10.950
DOLAR 40,77
EURO 47,75
ALTIN 4.401,02
HABER /  GÜNCEL

Maltepe'de havai fişek atarak yangın çıkaran zanlı tutuklandı

Maltepe'de havai fişek atarak yangın çıkaran zanlı tutuklandı

Maltepe'de otluk alanda havai fişek atarken yangın çıkardığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Başıbüyük Mahallesi Gürler Caddesi'ndeki otluk alanda dün havai fişek atılmasından dolayı çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli H.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin savcılıkta, "Dün alkol kullandıktan sonra merak ettiğim için havai fişek satın aldım. Sonrasında ikametime yakın bulunan bir yerde havai fişekleri yaktım. Söz konusu yer yandı ve söndürmeye çalıştım ancak başaramadım. Daha sonra korktuğum için oradan uzaklaştım. Böyle bir şey yaptığım için çok pişmanım. Yangını çıkartmak gibi bir amacım yoktu." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

İfadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli H.G. tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha!
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha!
Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
Muğla sallandı: Ege Denizi açıklarında deprem
Muğla sallandı: Ege Denizi açıklarında deprem
Trump: Putin durmazsa sonuçları ağır olacak
Trump: Putin durmazsa sonuçları ağır olacak
Bakan Tunç duyurdu: Özgür Özel'e soruşturma başlatıldı!
Bakan Tunç duyurdu: Özgür Özel'e soruşturma başlatıldı!
Alican Uludağ’dan Özlem Çerçioğlu hakkında sert U dönüşü
Alican Uludağ’dan Özlem Çerçioğlu hakkında sert U dönüşü
Yılmaz Özdil'in Özlem Çerçioğlu videosu yeniden gündem oldu
Yılmaz Özdil'in Özlem Çerçioğlu videosu yeniden gündem oldu
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 69 tutuklama
İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 69 tutuklama
Bakan Kurum duyurdu: Sındırgı depreminde 615 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık
Bakan Kurum duyurdu: Sındırgı depreminde 615 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık