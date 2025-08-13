BIST 10.950
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sarsıntılar sürüyor. AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

 Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 ağustos Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin etkileri sürüyor.

BALIKESİR'DE BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan son dakika verilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 22.28'de oluşan sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

