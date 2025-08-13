BIST 10.950
DOLAR 40,77
EURO 47,75
ALTIN 4.401,02
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Al Sani ile Doha'da bir araya geldi.

