BIST 10.950
DOLAR 40,79
EURO 47,87
ALTIN 4.402,19
HABER /  GÜNCEL

Çanakkale'de katliam gibi kaza: 6 vatandaş öldü

Çanakkale'de katliam gibi kaza: 6 vatandaş öldü

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Abone ol

Çınarcık köyü yakınlarındaki Davutköy sapağında 22 ACR 179 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'de katliam gibi kaza: 6 vatandaş öldü - Resim: 0

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Cenazelerin araçlardan çıkarılmasının ardından kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi. Jandarma ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rezan Epözdemir tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Rezan Epözdemir tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
İzmir'deki orman yangınıyla ilgili 1 tutuklama
İzmir'deki orman yangınıyla ilgili 1 tutuklama
Maltepe'de havai fişek atarak yangın çıkaran zanlı tutuklandı
Maltepe'de havai fişek atarak yangın çıkaran zanlı tutuklandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha!
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha!
Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
Muğla sallandı: Ege Denizi açıklarında deprem
Muğla sallandı: Ege Denizi açıklarında deprem
Trump: Putin durmazsa sonuçları ağır olacak
Trump: Putin durmazsa sonuçları ağır olacak
Bakan Tunç duyurdu: Özgür Özel'e soruşturma başlatıldı!
Bakan Tunç duyurdu: Özgür Özel'e soruşturma başlatıldı!
Alican Uludağ’dan Özlem Çerçioğlu hakkında sert U dönüşü
Alican Uludağ’dan Özlem Çerçioğlu hakkında sert U dönüşü
Yılmaz Özdil'in Özlem Çerçioğlu videosu yeniden gündem oldu
Yılmaz Özdil'in Özlem Çerçioğlu videosu yeniden gündem oldu