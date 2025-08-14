BIST 10.950
İzmir'deki orman yangınıyla ilgili 1 tutuklama

Buca ilçesinde minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Buca ilçesi İzmir-Çeşme Otoyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın otoyol yanındaki ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, gece boyunca havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ise minibüsün sahibi, sürücüsü, gün içinde aracın egzoz bakımını yapan usta dahil 4 kişi gözaltına alınmıştı.

YANAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden araç sürücüsü, aracı kiralayan ve egzoz tamirini yapan şüpheliler tutuklanmaları, aracın tescil sahibi olan sürücü ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, araç sürücüsünün tutuklanmasına, diğer şüphelilerin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

