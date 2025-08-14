BIST 10.950
Rezan Epözdemir tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında; 'Rüşvet vermek', 'Siyasi-askeri casusluk' ve 'FETÖ/PDY'ye yardım' suçlamasıyla gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nda 'Rüşvet' soruşturması kapsamında ifadesi alınan Epözdemir, 6 sayfa ifade verdi. Epözdemir'in 'Terör' soruşturması kapsamındaki ifadesinin ise sürdüğü öğrenildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Epözdemir, savcılık tarafından 'Rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, soruşturma konusu olayların yaşandığı yıllarda savcı C.Ç.'nin katibi olarak görev yapan, Bakırköy Adliyesi İcra Müdürü K.Y. ise etkin pişmanlık ve ikrar yönündeki ifadesi kapsamında serbest bırakıldı.

