BIST 10.902
DOLAR 40,79
EURO 47,77
ALTIN 4.410,15
HABER /  SPOR

Halil Umut Meler, Sheriff-Anderlecht maçını yönetecek

Halil Umut Meler, Sheriff-Anderlecht maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Moldova'nın Sheriff ile Belçika'nın Anderlecht takımları arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçını yönetecek.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Moldova'nın Kişinev kentindeki Zimbru Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Cihan Aydın'ın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmada VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonundan Bejamin Brand, AVAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.

ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Süper Kupa'nın sahibi belli oldu
UEFA Süper Kupa'nın sahibi belli oldu
General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de
General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de
Arap ülkeleri Netanyahu'nun 'Büyük İsrail' açıklamalarını kınadı
Arap ülkeleri Netanyahu'nun 'Büyük İsrail' açıklamalarını kınadı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı savcılığın sevk yazısına ulaşıldı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı savcılığın sevk yazısına ulaşıldı
Çanakkale'de katliam gibi kaza: 6 vatandaş öldü
Çanakkale'de katliam gibi kaza: 6 vatandaş öldü
Rezan Epözdemir tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Rezan Epözdemir tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
İzmir'deki orman yangınıyla ilgili 1 tutuklama
İzmir'deki orman yangınıyla ilgili 1 tutuklama
Maltepe'de havai fişek atarak yangın çıkaran zanlı tutuklandı
Maltepe'de havai fişek atarak yangın çıkaran zanlı tutuklandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha!
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha!
Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler