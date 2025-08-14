Trump ile Putin görüşecekti! Felaket alarmı çıktı bölgeden tahliyeler başladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geleceği Alaska'da sel riski meydana geldi. Buzul ve karların oluşturduğu baraj taştı, bölge sakinlerine tahliye çağrısı yapıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için bir kez daha harekete geçen ABD lideri Donald Trump, Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek fakat bölgede sel riski var.

Baraj taştı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinden (NOAA) yapılan açıklamada, Alaska'nın başkenti Juneau'daki Mendenhall Buzulu'nun oluşturduğu barajın taştığı ve şiddetli sel riski oluştuğu bildirildi. Juneau Empire sitesinin haberine göre, yetkililer, Juneau sakinlerine bölgeyi tahliye etmeleri çağrısı yaptı.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) yetkilisi Nicole Ferrin, sel riskine ilişkin yaptığı açıklamada "Bu, elimizdeki bilgilere göre yeni bir rekor olacak." ifadesini kullandı.

Yıldan yıla seller şiddetleniyor

Geniş bir vadide bulunan Mendenhall Buzulu, 'Suicide' adı verilen havzadaki eriyik su gölü için buzdan bir baraj görevi görüyor. Havzadan akan su, 2011'den bu yana aralıklarla sele neden oluyor.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin etkisiyle yıldan yıla bu sellerin şiddetlendiğini belirtiyor.