BIST 10.902
DOLAR 40,79
EURO 47,77
ALTIN 4.410,15
HABER /  GÜNCEL

Trump ile Putin görüşecekti! Felaket alarmı çıktı bölgeden tahliyeler başladı

Trump ile Putin görüşecekti! Felaket alarmı çıktı bölgeden tahliyeler başladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geleceği Alaska'da sel riski meydana geldi. Buzul ve karların oluşturduğu baraj taştı, bölge sakinlerine tahliye çağrısı yapıldı.

Abone ol

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için bir kez daha harekete geçen ABD lideri Donald Trump, Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek fakat bölgede sel riski var.

Baraj taştı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinden (NOAA) yapılan açıklamada, Alaska'nın başkenti Juneau'daki Mendenhall Buzulu'nun oluşturduğu barajın taştığı ve şiddetli sel riski oluştuğu bildirildi. Juneau Empire sitesinin haberine göre, yetkililer, Juneau sakinlerine bölgeyi tahliye etmeleri çağrısı yaptı.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) yetkilisi Nicole Ferrin, sel riskine ilişkin yaptığı açıklamada "Bu, elimizdeki bilgilere göre yeni bir rekor olacak." ifadesini kullandı.

Yıldan yıla seller şiddetleniyor

Geniş bir vadide bulunan Mendenhall Buzulu, 'Suicide' adı verilen havzadaki eriyik su gölü için buzdan bir baraj görevi görüyor. Havzadan akan su, 2011'den bu yana aralıklarla sele neden oluyor.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin etkisiyle yıldan yıla bu sellerin şiddetlendiğini belirtiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
' Powerbank' kararı! Uçuş sırasında kullanımı yasaklandı
' Powerbank' kararı! Uçuş sırasında kullanımı yasaklandı
Konya'da tüyler ürperten olay! Yatalak kadın eşinin cesedi ile günlerce aynı odada kaldı...
Konya'da tüyler ürperten olay! Yatalak kadın eşinin cesedi ile günlerce aynı odada kaldı...
Gizli ilerliyor, geç belirti veriyor! Geniz kanseri belirtileri neler? Erkeklerde pik yaptı
Gizli ilerliyor, geç belirti veriyor! Geniz kanseri belirtileri neler? Erkeklerde pik yaptı
Süper Lig'de 2. haftanın maçları belli oldu
Süper Lig'de 2. haftanın maçları belli oldu
Ünlü kuruyemişçide skandal görüntü! Böcekler her yeri basmış
Ünlü kuruyemişçide skandal görüntü! Böcekler her yeri basmış
AK Parti'ye katılacak 9 belediye! İsmail Saymaz duyurdu
AK Parti'ye katılacak 9 belediye! İsmail Saymaz duyurdu
CHP'de o süreç resmen başladı! Tarih verildi
CHP'de o süreç resmen başladı! Tarih verildi
"Huzur İstanbul" uygulamasında 735 kişi gözaltına alındı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 735 kişi gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir'in ifadesi ortaya çıktı: Savcıya 1-2 kez borç para vermiştim
Avukat Rezan Epözdemir'in ifadesi ortaya çıktı: Savcıya 1-2 kez borç para vermiştim
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi rakibi belli oldu
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi rakibi belli oldu
İbrahim Tatlıses'in 'Megri Megri' türküsü Türkçe sözlerle yeniden yayınlanacak
İbrahim Tatlıses'in 'Megri Megri' türküsü Türkçe sözlerle yeniden yayınlanacak
Halil Umut Meler, Sheriff-Anderlecht maçını yönetecek
Halil Umut Meler, Sheriff-Anderlecht maçını yönetecek